A 50 anni dalla morte san Josemaría parla ancora al cuore di milioni di persone

A cinquant'anni dalla scomparsa di san Josemaría Escrivá, il suo messaggio continua a risuonare nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Fondatore dell’Opus Dei, sacerdote appassionato e visionario, ha rivoluzionato il modo di vivere la fede nella quotidianità. La sua eredità spirituale si riversa ancora oggi in vite di uomini e donne che trovano ispirazione nelle sue parole. Scopriamo come il suo esempio illumina e guida ancora le nostre giornate.

Cinquanta anni fa, il 26 giugno 1975, moriva a Roma san Josemaría Escrivá, fondatore dell'Opus Dei. Un sacerdote, un innamorato di Dio, un padre con lo sguardo aperto e il cuore appassionato, che ha cambiato per sempre il modo in cui molti cristiani guardano alla vita quotidiana. In questi cinquant'anni, le figlie e i figli