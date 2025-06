40 anni di Lana Del Rey 10 cose che forse non sai sulla femme fatale del pop

Oggi celebriamo i 40 anni di Lana Del Rey, la femme fatale del pop che ha conquistato cuori e menti con il suo stile unico. In questo speciale, scoprirai dieci curiosità sorprendenti sulla sua vita, dai momenti più turbolenti alle vittorie personali, passando per love stories e passioni inaspettate. Preparati a conoscere l’altra faccia della regina malinconica, svelando dettagli che forse non immaginavi.

La cantante americana soffia oggi su 40 candeline. Festeggiamola con 10 curiositĂ su vita, passato turbolento e amori. Dalle dipendenze (da cui è emersa vittoriosamente) alla laurea in metafisica fino al cacciatore di alligatori che le ha rubato il cuore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 40 anni di Lana Del Rey, 10 cose che (forse) non sai sulla femme fatale del pop

In questa notizia si parla di: anni - lana - cose - forse

Perché compiere gli anni mi ha fatto venire voglia di vestirmi come Lana Del Rey - Per il suo quarantesimo compleanno, Lana Del Rey ci ispira ancora una volta con il suo stile unico e magnetico.

Lana Libera Tutti was live. Vai su Facebook

40 anni di Lana Del Rey, 10 cose che (forse) non sai sulla femme fatale del pop; Lana del Rey compie 40 anni, ecco 3 curiosità che (forse) non sapete; La maturità introspettiva di Lana Del Rey: ecco “Henry, come on”.

Lana del Rey compie 40 anni: 3 curiosità che (forse) non sapete sulla regina del mistero e dello stile - Style digital la celebriamo raccontando il suo mondo, fatto di poesia, glamour e segreti sussurrati ... Si legge su msn.com

Perché compiere gli anni mi ha fatto venire voglia di vestirmi come Lana Del Rey - Per festeggiarla ci siamo ricordati di quando «avremmo voluto essere lei», di quanto fin dal suo esordio abbia dirottato le nostr ... Secondo vanityfair.it