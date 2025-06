4 di Sera Molinari | Trump in guerra? Perché non possiamo escluderlo

Alle 4 di pomeriggio, Maurizio Molinari analizza le mosse di Trump nel Medio Oriente, sottolineando come gli Stati Uniti stiano schierando il più imponente dispositivo militare dall’attacco all’Iran del 2003. Con l’arrivo dei B2 a Guam, si apre uno scenario di tensione e incertezza destinato a scuotere gli equilibri regionali. Ma quali saranno le prossime mosse? La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, lasciando molti interrogativi senza risposta.

"Trump sta posizionando sulla mappa del Medio Oriente il più ampio dispositivo militare a cui abbiamo assistito dall'attacco all'Iran nel 2003": Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica, lo ha detto nello studio di 4 di Sera su Rete 4 riferendosi alle ultime mosse degli Stati Uniti nell'ambito del conflitto tra Iran e Israele. "L'arrivo dei B2 nella base di Guam aggiunge la possibilità di attaccare la base di Fordow", ha spiegato l'ex direttore di Repubblica a proposito del sito nucleare iraniano considerato più pericoloso e per questo nel mirino di Israele e alleati. Il giornalista ha risposto anche alla domanda sul perché il presidente americano starebbe facendo tutto questo: "Lo sta facendo per esercitare il massimo della pressione possibile sull'Iran affinché l'Iran accetti di tornare al tavolo negoziale per rinunciare all'arricchimento dell'uranio d dimensione militare, cioè per andare nella stessa direzione suggerita dal presidente Putin, un arricchimento solo civile". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Molinari: "Trump in guerra? Perché non possiamo escluderlo"

