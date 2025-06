28 Anni Dopo | ecco perché il finale del film ha diviso la Gran Bretagna a causa di QUEL personaggio

A distanza di 28 anni, il finale di "28 Anni Dopo" ha scatenato un acceso dibattito in Gran Bretagna, e tutto per quella scena sorprendente. La comparsa di Jimmy Crystal, interpretato da Jack O'Connell, ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e gli esperti, trasformando il conclusivo colpo di scena in un vero e proprio fenomeno culturale. Ma cosa rende questa scena così divisiva? Scopriamolo insieme.

La scena finale di 28 Anni Dopo con la comparsa di quel personaggio ha diviso la Gran Bretagna, anche per l'impatto che ha avuto sul paese Il finale di 28 Anni Dopo, ancora nei cinema, sembra aver diviso la Gran Bretagna a causa dell'introduzione di un personaggio completamente fuori di testa interpretato da Jack O'Connell, ovvero Jimmy Crystal. In un finale stridente, l'attore appare con una parrucca bionda, una tuta da ginnastica dai colori vivaci e adornato con gioielli pacchiani. I suoi seguaci indossano abiti simili e procedono a sterminare gli infetti in una sequenza in stile grindhouse con lance, nunchaku e un'azione diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto fino a quel momento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - 28 Anni Dopo: ecco perché il finale del film ha diviso la Gran Bretagna, a causa di QUEL personaggio

