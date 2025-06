28 Anni Dopo | dov’è Cillian Murphy nel film? Il cameo segreto che tutti stanno cercando

Dopo 28 anni di attesa, il mistero su Cillian Murphy in "28 Anni Dopo" si infittisce: tutti cercano il suo cameo segreto, il ritorno che potrebbe cambiare le regole del franchise. Le speculazioni dei fan e le dichiarazioni di Danny Boyle hanno alimentato l’entusiasmo, lasciando spazio a un’anticipazione che si fa sempre più palpabile. Ma la domanda rimane: quale sarà il ruolo di Jim in questa nuova avventura? La risposta potrebbe sorprenderti...

Nei mesi precedenti all'uscita al cinema di 28 Anni Dopo i fan della saga si sono avvicendati per cercare di capire se il personaggio di Cillian Murphy, Jim, sarebbe tornato e, in un'intervista con il creatore della storia, Danny Boyle, la risposta è stata effettivamente affermativa. Già nel primo trailer venne ipotizzato che l'infetto pelle e ossa che si vede potesse essere lui, ma la teoria è stata presto smentita dal regista stesso, perciò gli spettatori, con l'arrivo in sala della pellicola, hanno iniziato a cogliere ogni più piccolo segnale e dettaglio per scovare il tanto atteso cameo. Purtroppo, anche agli occhi più attenti, sembra che Cillian Murphy non compaia su schermo.