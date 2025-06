251 anni della Guardia di Finanza Valditara | Collaborazione preziosa sul protocollo contro diplomifici

In occasione del 251° anniversario della Guardia di Finanza, il Ministro Giuseppe Valditara ha rivolto un meritato omaggio al corpo, sottolineando l'importanza di una collaborazione preziosa per contrastare i diplomifici. Questo riconoscimento rafforza il ruolo fondamentale delle Fiamme Gialle nella tutela della legalità e della trasparenza, segnando un passo importante nella lotta contro le frodi scolastiche. Un impegno condiviso che continuerà a garantire un futuro più giusto e sicuro per tutti.

In occasione del 251° anniversario della Guardia di Finanza, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso su X il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal corpo, riconoscendo l’impegno delle Fiamme Gialle nella tutela della legalità e della trasparenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero - Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici nel territorio, portando alla luce la presenza di 13 lavoratori in nero.

I due hanno mostrato fin da subito nervosismo di fronte alla semplice richiesta di documenti, pertanto la guardia di finanza ha approfondito il controllo Vai su Facebook

Roma, 251° Anniversario della Fondazione della Guardia di finanza: il calendario degli eventi in programma - Oltre alla tradizionale cerimonia militare, che si svolgerà il giorno 20 dalle ore 18:00, presso la Caserma "Piave", sede del Comando Generale che sarà visibile in ... msn.com scrive