In occasione dei 250 anni della Guardia di Finanza, il messaggio di Brunetta sottolinea come questa istituzione, simbolo di integrità e dedizione, abbia saputo adattarsi ai tempi per proteggere il nostro tessuto economico. Un traguardo che testimonia il valore della legalità e della lotta contro le nuove minacce digitali. La storia della Guardia di Finanza continua a essere esempio di impegno e innovazione al servizio del Paese, perché la sicurezza economica è il fondamento della nostra prosperità.

ROMA – “Celebriamo oggi l’anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, che ha appena tagliato il traguardo dei 250 di anni di vita. In questi due secoli e mezzo, che sembrano una eternità, la Guardia di Finanza ha saputo costantemente rinnovarsi per tutelare al meglio l’economia legale. Negli ultimi anni la criminalità economica finanziaria ha sfruttato per le sue azioni illegali tutte le più moderne tecnologie informatiche, compresa l’AI. I Baschi Verdi hanno saputo rispondere in tempo reale, con prontezza ed efficacia, dimostrando di essere più forti e attrezzati nel difendere la società e gli operatori economici, dando la certezza ancora una volta che il crimine non paga”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - 250 anni della Fondazione della Guardia di Finanza, il messaggio di Brunetta

