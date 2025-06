21 giugno Madonna dei Miracoli | guarigioni inspiegabili al vaglio dell’inchiesta

Il 21 giugno si celebra la Madonna dei Miracoli, un evento ricco di storie di guarigioni inspiegabili e miracoli che ancora oggi suscitano meraviglia. La devozione alla Madonna delle Grazie ad Alcamo, con le sue numerose edicole, testimonia un legame profondo tra fede e mistero, risalente al ritrovamento sacro del 1547. Un appuntamento da seguire attentamente, poiché molte delle guarigioni avvenute potrebbero essere ancora al vaglio dell'inchiesta ufficiale.

La devozione alla Madonna dei Miracoli risale è legata a numerosi fatti prodigiosi avvenuti prima e dopo il ritrovamento di un'immagine sacra. Ad Alcamo, comune siciliano in provincia di Trapani, è forte la devozione alla Madonna delle Grazie, come testimoniano le 61 edicole a lei dedicate. È qui che nel 1547 avviene un ritrovamento speciale.

