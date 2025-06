21 giugno | giornata nazionale per la lotta contro leucemie linfomi e mieloma

Il 21 giugno 2025, in occasione della 20ª edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, si rinnova l’appello alla solidarietà e alla speranza. Un momento di sensibilizzazione fondamentale, patrocinato dal Presidente della Repubblica e promosso da AIL, che unisce le voci di cittadini, medici e associazioni per combattere insieme queste sfide della salute. Un impegno che ci invita a fare la differenza, oggi più che mai.

Sabato 21 giugno 2025 si celebra la 20ª edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri. Un appuntamento importante promosso da AIL – Associazione.

#21giugno – Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, promossa da @ail_ets sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Una giornata dedicata alla ricerca scientifica in ematologia e al sostegno dei pazienti e delle lor

#InAchiStatVirtus - Continua la campagna social promossa dalla TGR Rai in vista della Giornata Nazionale AIL del 21 giugno per la lotta a linfomi, mieloma e leucemie. Il campione di basket Achille Polonara simbolo della volontà di vincere, nello sport e nella

Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie: in Liguria diagnosticati oltre 200 casi all'anno - In Liguria è attiva Ail che offre assistenza e supporto ai pazienti e alle loro famiglie con un network di volontari, medici e ricercatori

Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma - In linea 40 ematologi per prestare ascolto ai pazienti e a chi si cura di loro