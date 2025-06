21 giugno giornata dello yoga | gli eventi in Toscana gratis e per tutti

Il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, si celebra la Giornata internazionale dello Yoga, un’opportunità unica per scoprire questa antica disciplina. In Toscana, eventi gratuiti e aperti a tutti trasformeranno città come Firenze in veri e propri centri di benessere e spiritualità. Un’occasione imperdibile per avvicinarsi allo yoga e vivere un’esperienza di pace interiore e vitalità. Non perdere l’occasione di partecipare e riscoprire il tuo equilibrio interiore!

Firenze, 21 giugno 2025 - Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, è stato scelto simbolicamente per celebrare la Giornata internazionale dello Yoga, riconosciuta dalle Nazioni Unite. Con radici che affondano nella storia dell’umanità, lo yoga è una delle discipline più antiche e affascinanti mai concepite. Le sue origini si perdono nella notte dei tempi, oltre 5.000 anni fa, quando l’uomo iniziava a interrogarsi sulla natura della vita e sul senso dell’esistenza. Il termine Yoga deriva dal sanscrito “Yuj”, che significa “unione”, “integrazione”, “connessione”: non soltanto tra corpo e mente, ma anche tra individuo e cosmo, tra respiro e consapevolezza, tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 21 giugno, giornata dello yoga: gli eventi in Toscana gratis e per tutti

Benessere: le news di giugno tra acqua di San Giovanni, piscine su rooftop, yoga e massaggi - di come giugno sia il mese perfetto per riscoprire se stessi e rigenerarsi. Tra piscine su rooftop, sessioni di yoga e massaggi rigeneranti, il benessere diventa un viaggio tra tradizione e modernità.

