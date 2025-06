15 giorni di permesso per matrimonio + 3 giorni per motivi personali o familiari | si può Aran ribadisce

Se sei un dipendente e desideri conoscere i tuoi diritti in materia di permessi retribuiti, l'ultima notizia dell'ARAN è fondamentale. Con un orientamento del 12 giugno 2025, si conferma la possibilità di usufruire di 15 giorni di permesso per matrimonio, più 3 giorni per motivi personali o familiari, continuativamente. Questa decisione rafforza il rispetto delle normative previste dal CCNL del 29 novembre 2007, garantendo maggiore flessibilità e tutela ai lavoratori. Ecco cosa cambia nel tuo diritto ai permessi.

Un recente orientamento dell’ARAN, pubblicato il 12 giugno 2025, ribadisce la possibilità di usufruire in maniera continuativa del permesso matrimoniale e dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari. Così ha stabilito l’articolo 15 del CCNL del 29 novembre 2007. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

