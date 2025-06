14 ore di volo fino a Buenos Aires per il matrimonio dei nostri amici poi lo choc | non eravamo invitati Abbiamo speso migliaia di dollari ed eravamo pure nello stesso hotel degli sposi

Tutto inizia con un sogno di romanticismo e avventura, ma si trasforma presto in un incredibile episodio degno di un film di spionaggio. Yasemin Sarli e Davide, pronti a celebrare l’amore in Argentina, si sono trovati coinvolti in una disavventura esilarante che ha catturato l’attenzione di tutti. La loro storia, tra voli interminabili e sorprese inaspettate, dimostra come anche i piani più belli possano riservare imprevisti sorprendenti. E ora, preparatevi a scoprire cosa sia successo davvero...

Doveva essere un romantico viaggio in Argentina per celebrare il matrimonio di cari amici. Si è trasformato in un’operazione segreta degna di un film di spionaggio. È l’incredibile e divertente disavventura di Yasemin Sarli, 31 anni, e del suo allora fidanzato Davide, 36 anni, una storia che ha fatto il giro del web dopo essere stata raccontata dalla stessa protagonista su TikTok e ripresa dalla rivista People. Tutto inizia con un “save-the-date” ricevuto via messaggio per un matrimonio di amici a Buenos Aires, previsto per lo scorso ottobre. Convinti di essere sulla lista degli invitati, ma senza aver mai ricevuto un invito ufficiale, la coppia decide di giocare d’anticipo per “ottenere prezzi migliori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “14 ore di volo fino a Buenos Aires per il matrimonio dei nostri amici, poi lo choc: non eravamo invitati. Abbiamo speso migliaia di dollari ed eravamo pure nello stesso hotel degli sposi”

