1000 Miglia auto in gara prende fuoco a Orvieto

Una scena da film si è materializzata ad Orvieto, dove durante il controllo di una Jaguar d'epoca, un incendio improvviso ha rischiato di mettere in pericolo la storica città umbra. Fortunatamente, l'intervento rapido degli agenti della polizia stradale ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta come la prontezza possa fare la differenza tra emergenza e salvezza.

Durante il controllo davanti al Duomo della cittadina umbra da una Jaguar del 1950 sono sprigionate delle fiamme. L'intervento tempestivo degli agenti della polizia stradale ha risolto la situazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - 1000 Miglia, auto in gara prende fuoco a Orvieto

In questa notizia si parla di: miglia - auto - gara - prende

1000 Miglia, finalmente ci siamo: ecco il corteo delle auto più belle - Prato si prepara ad accogliere l’evento più atteso dell’anno: la 1000 Miglia. Il corteo delle vetture, tra Ferrari d’epoca e moderne auto elettriche, sta facendo il suo ingresso tra emozione e stupore.

#13giugno Prende il via la settimana della 1000 Miglia. Domenica 15 alle 16.30 in piazza Vittoria, è prevista l'apertura del villaggio Dalle 18.30 si svolge l'ottava edizione del "Trofeo Roberto Gaburri", gara di regolarità che vede impegnate 100 automobili co Vai su Facebook

1000 Miglia, auto in gara prende fuoco a Orvieto; Mille Miglia, auto storica prende fuoco ad Orvieto in piazza Duomo; Mille Miglia, auto storica prende fuoco in piazza Duomo a Orvieto: la Polizia Stradale scongiura il peggio.

Mille Miglia, auto storica prende fuoco in piazza Duomo a Orvieto: la Polizia Stradale scongiura il peggio - Il conducente della Mercedes proveniente dalla California ha dato l'allarme evitando che le fiamme si propagassero ad altre vetture ... Come scrive corrieredellumbria.it

una mercedes prende fuoco a Orvieto durante la 25/a edizione della Mille miglia in corso - La Mille miglia 2025 attraversa l’Italia con 420 auto d’epoca; a Orvieto una Mercedes californiana prende fuoco davanti al duomo, intervento rapido della polizia stradale evita feriti e danni gravi. Da gaeta.it