1000 Miglia 2025 si chiude il rito collettivo della Freccia Rossa Vince l’Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929

La Mille Miglia 2025 si conclude con un trionfo che entra nella leggenda: Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, a bordo della loro Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929, conquistano la sesta vittoria consecutiva. Dopo cinque giornate di sfide emozionanti e 1900 chilometri di strada, il rito collettivo torna a Brescia, tra applausi e festa. È un'impresa che dimostra come passione e tradizione siano ancora i protagonisti assoluti di questa storica gara.

Dopo cinque giornate intense, 1900 chilometri di strade percorse e oltre 400 auto storiche in gara, la Mille Miglia 2025 ha chiuso il sipario a Brescia, dove tutto era cominciato. Lo ha fatto come sempre: con la folla in festa e con un podio che, ancora una volta, porta i nomi di Andrea Vesco e Fabio Salvinelli. I due, a bordo della loro Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929, hanno conquistato la loro sesta vittoria consecutiva, imprimendo ancora una volta la loro firma sulla corsa più affascinante del mondo. Dietro di loro, due equipaggi argentini – Erejomovich-Llanos e Tonconogy-Ruffini – a testimoniare quanto la Freccia Rossa sia ormai un evento di respiro internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it