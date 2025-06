10 regole per non far annegare tuo figlio | il decalogo che devi conoscerere

L’estate si avvicina, e con essa il rischio di incidenti in piscina. Proteggere i nostri figli è fondamentale: ecco il decalogo delle 10 regole da conoscere per prevenire tragedie e garantire momenti di svago sicuri. Ricorda, la prevenzione è il miglior salvavita: informarsi e rispettare alcune semplici norme può fare la differenza tra un’estate felice e un tragico incidente.

Più della metà delle tragedie in piscina coinvolge bambini sotto i 12 anni. A rischio anche gli adolescenti, soprattutto maschi. L’ISS lancia un video con consigli salva-vita in vista dell’estate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 10 regole per non far annegare tuo figlio: il decalogo che devi conoscerere

Rischio annegamento: non lasciare MAI i bambini da soli in acqua.

