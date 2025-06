Zverev imprevisto ad Halle | interrompe il match con Cobolli e corre in bagno – Il video

Un imprevisto inatteso scuote l'ATP di Halle: il numero 3 del mondo, Alexander Zverev, interrompe bruscamente il match con Cobolli per un episodio insolito. Durante il secondo game, il tennista tedesco si ferma improvvisamente, lasciando tutti senza parole. Cosa sarà successo? Scopriamolo insieme nel video esclusivo che svela i dettagli di questa curiosa interruzione.

(Adnkronos) – Imprevisto per Alexander Zverev. Il tennista tedesco, numero 3 del ranking mondiale, ha interrotto per qualche minuto il match dei quarti dell'Atp di Halle contro Flavio Cobolli per. correre in bagno. L'episodio si è verificato all'inizio del match, durante il secondo game: dopo aver strappato un break in avvio, il tedesco ha posato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zverev, imprevisto ad Halle: interrompe il match con Cobolli e corre in bagno – Il video

In questa notizia si parla di: zverev - imprevisto - halle - match

LE DICHIARAZIONI DI JANNIK DOPO LA PARTITA PERSA CONTRO BUBLIK AD HALLE "Primo set ho giocato un buon tennis,ho avuto le mie chance nel secondo con tante palle break,lui ha servito molto bene, poi su erba un attimo e prendi il break. Ade Vai su Facebook

Halle, Zverev si ferma e abbandona il campo contro Cobolli. Cos'è successo; Il match di Alexander Zverev rovinato dal caos: un tifoso ferito a causa del crollo di un pannello pubblicitario.; Sinner e Musetti in semifinale a Halle e al Queen's: rivivi la diretta.

Flavio Cobolli si ferma ai quarti di finale di Halle: vince Zverev che vola in semifinale con Medvedev - Il romano lotta alla pari con Zverev per due set, ma il tedesco alla fine li vince entrambi col punteggio di 6- Secondo eurosport.it

Cobolli-Zverev, diretta Halle: i quarti di finale di Flavio in tempo reale - Il tennista romano sfida il beniamino di casa per un pass per la semifinale del torneo sull'erba in preparazione a Wimbledon ... Segnala tuttosport.com