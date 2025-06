Zucchero torna in concerto con Overdose d’amore

Zucchero torna a conquistare il pubblico con il suo nuovo tour “Overdose d’amore”, celebrando i 30 anni dell’iconico album “Spirito Divino”, ora disponibile in edizione speciale sia digitale che fisica. Dopo l’entusiasmante debutto ad Ancona, l’artista emiliano si prepara a portare la sua musica in giro per l’Italia, regalando emozioni uniche e ricordi indimenticabili. La stagione estiva sarà un vero e proprio viaggio musicale da non perdere, pronto a coinvolgere tutti i suoi fan più affezionati.

A 30 anni dalla pubblicazione, oggi esce in formato digitale e fisico, l’edizione speciale dell’album “Spirito divino” di Zucchero. L’artista emiliano trascorrerà l’estate in giro per l’Italia. Ieri sera ha inaugurato il suo tour “Overdose d’amore”. Prima tappa, Ancona. Servizio di Barbara Masulli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Zucchero torna in concerto con “Overdose d’amore”

In questa notizia si parla di: zucchero - overdose - amore - torna

Ancona pronta ad abbracciare Zucchero: domani sera al Del Conero la prima data del tour "Overdose d'amore" - Ancona si prepara ad accogliere con entusiasmo Zucchero domani sera al Del Conero, inaugurando il tour "Overdose d'Amore".

#Tv2000 - #Zucchero torna in #concerto con “Overdose d’amore” #20giugno #Tv2000 #musica @tg2000it Vai su X

"L'OVERDOSE D'AMORE è qui! Da domani, Zucchero "Sugar" Fornaciari torna ad infiammare l'Italia con 6 imperdibili serate: 19 giugno – Stadio del Conero – ANCONA 21 giugno – Stadio San Nicola – BARI 23 giugno – Circo Massimo – ROMA 24 giugno – Vai su Facebook

Zucchero torna ai live con il suo Overdose d'amore; Zucchero torna in concerto con “Overdose d’amore”; Scaletta Ufficiale Tour Zucchero 2025 OVERDOSE D’AMORE.

Zucchero torna ai live con il suo "Overdose d'amore" - Lo riferisce il servizio di pronto soccorso israeliano, Magen David Adom: un ragazzo di 16 anni ... Si legge su msn.com

Zucchero torna in tour negli stadi: la scaletta concerto che racchiude i più grandi classici del bluesman - Ma poi quando quando dei fare il secondo e il terzo, ci vuole un equilibrio psichico forte" ... Secondo deejay.it