Zucchero incanta Ancona | 15mila in delirio per la prima tappa del tour Overdose d' Amore

Un successo senza precedenti ha preso vita allo stadio Del Conero, dove oltre 15.000 fan hanno vissuto un'esperienza indimenticabile con Zucchero alla prima tappa italiana del suo tour Overdose d’Amore. La serata è stata un viaggio emozionante tra soul, blues e collaborazioni internazionali, riportando sul palco le canzoni che hanno segnato decenni di musica. E così, Ancona si prepara a lasciarsi alle spalle un ricordo indelebile, perché la magia dello spettacolo continua…

ANCONA - Oltre 15mila persone ieri sera allo stadio Del Conero per la prima tappa italiana del tour Overdose d’Amore. Zucchero ha riportato sul palco i brani che hanno segnato una carriera lunga decenni, costruita tra soul, blues e collaborazioni internazionali. Ha aperto con Spirito nel buio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Zucchero incanta Ancona: 15mila in delirio per la prima tappa del tour "Overdose d'Amore"

