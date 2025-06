Ztl sì o no? In Francia Mélenchon le boccia in Italia la sinistra è divisa

Le tensioni tra Francia e Italia sulla ZTL S236 evidenziano le sfide della sinistra europea nel coniugare ecologia e politica. Da Parigi a Roma, i dibattiti sulla conversione ecologica svelano divisioni profonde che rischiano di indebolire l’unità del fronte progressista. Una questione cruciale che mette alla prova la coesione delle strategie ambientali europee, aprendo un dibattito ancora più ampio sul futuro sostenibile del continente.

