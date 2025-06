Zhou ha una reazione furiosa col medico di Auckland al Mondiale per Club | non vuole uscire

In un finale mozzafiato al mondiale per club, Zhou si scatena in una reazione furiosa tra urla e spintoni, rifiutando con determinazione di abbandonare il campo dopo essere stato colpito duramente alla testa. La sua rabbia esplode contro il medico di Auckland e persino contro l’arbitro, lasciando tutti senza fiato. Cosa scatenerebbe una tale tempesta emotiva? Continua a leggere per scoprire cosa ha portato Zhou a questa scena incredibile.

Il calciatore prende una dura pallonata alla testa ma si rifiuta di essere sostituito. Urla e spinge il dottore: "Sto bene! Sto bene!". Esplode di rabbia, se la prende anche con l'arbitro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

