Zenga | Chivu? Non sarà facile | all’Inter bisogna vincere | VIDEO

Walter Zenga, leggendario ex portiere dell’Inter, analizza le sfide di Chivu nel suo nuovo ruolo da allenatore nerazzurro. Tra difficoltà e speranze, il commento di Zenga offre uno sguardo approfondito sulla strada che attende il giovane tecnico e sull’importanza di vincere per rinvigorire i sogni interisti. Un video imperdibile per chi vuole conoscere da vicino il futuro dei colori nerazzurri.

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato delle difficoltà che incontrerà Cristian Chivu come allenatore dei nerazzurri. Ospite della Milano Football Week, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato dei nerazzurri: dalla scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore al Mondiale per Club. L'ex estremo difensore azzurro ha commentato anche il momento della Nazionale Italiana.

