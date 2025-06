Zara Tindall osa coi pantaloni al Royal Ascot 2025

Zara Tindall osa coi pantaloni al Royal Ascot 2025, sfidando le regole secolari dell'eleganza britannica. La sua scelta innovativa, intrisa di classe e personalità , ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando che anche nel mondo del protocollo ci si può permettere un tocco di modernità . Un gesto che segna una svolta nel rigido codice di stile, aprendo la strada a nuove interpretazioni di eleganza e libertà .

L’eleganza britannica è fatta di regole, disciplinata da un codice d’abbigliamento che è quasi sacro e in cui ogni dettaglio è portatore di una storia di stile e di lignaggio. Ma Zara Tindal l ha rotto gli schemi. Lo ha fatto con la sua classe, e soprattutto, con una scelta sartoriale che ha fatto notizia: ha indossato i pantaloni. Al Royal Ascot 2025, la figlia della Principessa Anna ha infranto la consuetudine piĂą radicata del guardaroba femminile tipico della corsa ippica, portando un tocco di modernitĂ nella tradizione granitica della passerella royal che si ripete ogni anno, proprio in quell’evento tanto amato dalla Regina Elisabetta II e che ha seguito fino ai suoi ultimi anni di vita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Zara Tindall osa coi pantaloni al Royal Ascot 2025

In questa notizia si parla di: zara - tindall - pantaloni - royal

Zara Tindall il 15 maggio compie 44 anni. Ecco alcuni aneddoti sulla figlia della principessa Anna: una royal unica! Leggi su Amica.it - Il 15 maggio Zara Tindall compie 44 anni, e in occasione di questa ricorrenza vogliamo raccontarvi alcuni aneddoti sulla figlia della principessa Anna.

Royal Ascot 2025: se Zara Tindall sfodera una mise alla My Fair Lady (e tutti gli altri look delle royals e non solo); La giacca di Zara Tindall stile inglese reale; Sorridono sempre. Ecco perché Mike e Zara Tindall piacciono così tanto.

Royal Ascot 2025: se Zara Tindall sfodera una mise alla My Fair Lady (e tutti gli altri look delle royals e non solo) - La nipote della regina Elisabetta ha incarnato lo spirito di Eliza Doolittle giocando con il bianco e il nero. Lo riporta vanityfair.it

Il black and white di Zara Tindall e “l’errore” di Kate Middleton - Per il terzo giorno di gare del Royal Ascot, conosciuto come il Ladies Day, Zara Tindall ha scelto un look black and white. Riporta amica.it