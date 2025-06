Zannoni ricordi su carta | Colleziono articoli Fondamentale fare conoscere ciò che si fa

Elena Zannoni, sindaca di Lugo, comprende l'importanza cruciale della comunicazione per valorizzare le sue iniziative e coinvolgere la comunità. Per lei, condividere i successi e le sfide è fondamentale tanto quanto realizzarle, perché solo così il nostro impegno diventa davvero visibile e tangibile. La trasparenza e il dialogo sono gli strumenti con cui costruisce un ponte solido tra amministrazione e cittadini, rendendo ogni sforzo una testimonianza di passione e dedizione.

Elena Zannoni, 50 anni, sindaca di Lugo dallo scorso anno quando si è imposta al primo turno alle amministrative, qual è il suo rapporto con la comunicazione? "Ho sempre pensato che puoi fare tutte le cose belle e importanti che vuoi ma, se non sei in grado di farle conoscere, è come se non le avessi fatte. È bene che ci sia una comunicazione importante e di contenuto. Come amministrazione cerchiamo di curare molto questo aspetto per dare le giuste informazioni delle cose che facciamo, la comunicazione è un fattore fondamentale". Qual è il suo rapporto con i giornali? "I giornali si sposano molto con la libertà di informazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it