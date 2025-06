Zaia ' stop a terzo mandato? Non ho paturnie'

Luca Zaia, protagonista indiscusso della politica veneta, si distingue ancora una volta per lucidità e determinazione. In risposta alle voci sul suo possibile secondo mandato, il governatore afferma di non avere paturnie e di concentrarsi esclusivamente sul benessere dei cittadini. La sua fermezza nel voler continuare a governare, senza lasciarsi condizionare da polemiche o accordi, sottolinea un impegno costante per il futuro del Veneto. La vera sfida ora è mantenere viva questa visione di progresso.

"Il problema non è mio, io penso a governare, a occuparmi dei problemi dei veneti come ho sempre fatto, fino all'ultimo giorno. Non ho assolutamente paturnie, non perdo il sonno". Così stamani a Padova il presidente del Veneto Luca Zaia ha risposto ai giornalisti sul "tramonto" di un accordo sul terzo mandato nel centrodestra. "Mi spiace solamente - ha aggiunto - che ci possa essere qualcuno che voglia togliere ai veneti la possibilità di scegliersi il nuovo governatore. Se sarà così vorrà dire che io sarò l'unico che non potrà candidarsi in Veneto ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zaia, 'stop a terzo mandato? Non ho paturnie'

