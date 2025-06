Zaia difende Bezos e futura moglie | Chi sceglie Venezia è perché la ama la tuteleranno

Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, si schiera a difesa di Jeff Bezos e della sua futura moglie, scegliendo Venezia 232 per il loro matrimonio, perché li ama e vuole tutelarli. Ma dietro questo gesto si nascondono questioni ben più urgenti per la regione, alle prese con le sfide politiche e amministrative in vista delle prossime elezioni autunnali. Zaia, tuttavia, dichiara di non preoccuparsi: il suo cuore è rivolto al bene della sua terra.

Il presidente della regione Veneto ha però questioni ben più impellenti da affrontare oltre al matrimonio di Jeff Bezos. Il prossimo autunno la Regione andrà alle urne per eleggere il prossimo presidente e per ora Zaia non avrà la possibilità di ricandidarsi. "Non ho assolutamente paturnie, non perdo il sonno", ha dichiarato Zaia, dicendosi non particolarmente preoccupato dall'esito di questa riforma.

