Yuasa Battery ufficiale il colpo Stankovic

Con l’arrivo di Dragan Stankovic, la rosa targata Yuasa Battery Grottazzolina si completa in modo eccezionale, rafforzando il reparto centrale con un vero e proprio gigante della pallavolo mondiale. La sua esperienza e leadership rappresentano il tassello finale di un puzzle ambizioso, pronto a puntare in alto. E ora, non resta che scoprire come questa new entry cambierà le sorti della squadra.

Mancava giusto l’ultimo tassello ai quattordici della rosa targata Yuasa Battery Grottazzolina e l’annuncio è puntualmente arrivato, a dire il vero era atteso, nella giornata di ieri. A completare il reparto dei centrali ci sarà Dragan Stankovic, classe 1985 per 205 centimetri di altezza, un autentico monumento della pallavolo mondiale. Aveva anticipato lui stesso la nuova destinazione in occasione di un’intervista ai canali ufficiali di Modena, dove ha giocato nelle ultime cinque stagioni. Quindi all’appello mancava solo l’ufficialità per un atleta che ha scritto pagine di pallavolo memorabile sia con la maglia della Lube per dieci stagioni che con quella di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, ufficiale il colpo Stankovic

In questa notizia si parla di: yuasa - battery - stankovic - ufficiale

Yuasa Battery, attese novità sul mercato - Yuasa Battery di Grottazzolina si prepara ad affrontare un periodo di cambiamenti, con l'attenzione rivolta ai saluti degli atleti che non faranno parte del roster nella prossima stagione.

Yuasa Battery Grottazzolina, ultimo colpo: Stankovic Vai su Facebook

Pallavolo Mercato – Dragan Stankovic alla Yuasa Battery Grottazzolina: un colpo di prestigio https://ivolleymagazine.it/2025/06/19/pallavolo-mercato-dragan-stankovic-alla-yuasa-battery-grottazzolina-un-colpo-di-prestigio/… Vai su X

Yuasa Battery, ufficiale il colpo Stankovic; Volley mercato Superlega: Stankovic saluta Modena dopo 5 stagioni, ufficiale il suo passaggio a Grottazzolina; Colpo Yuasa, Dragan Stankovic è il nuovo centrale di Grottazzolina. Sabato il primo bagno di folla.

Stankovic saluta Modena dopo 5 stagioni: ufficiale il suo passaggio a Grottazzolina - 23 come unico trofeo conquistato all’ombra della Ghirlandina, Dragan Stankovic saluta la Valsa Group Mod ... Da msn.com

Volley Mercato: Grottazzolina si regala Dragan Stankovic - Ingaggio di prestigio per la formazione di Ortenzi che si assicura il centrale serbo dal notevole curriculum reduce da cinque stagioni a Modena ... Si legge su tuttosport.com