YouTube Shorts cambia volto | arrivano gli adesivi interattivi per sostituire il pulsante shopping

YouTube Shorts si rinnova, portando una rivoluzione nell’esperienza di shopping con l’introduzione degli adesivi di prodotto interattivi. Questa novità, ispirata a TikTok e Instagram Reels, trasforma il modo di scoprire e acquistare direttamente dai video. Preparati a vivere un’esperienza più coinvolgente e immediata: il futuro dello shopping sui social è già qui.

YouTube Shorts introduce gli sticker di prodotto, una nuova funzione per lo shopping integrato, simile a quanto visto su TikTok e gli Instagram Reels.

