Yildiz | Questo Mondiale per Club è una grande opportunità per la Juve non sento la pressione Poi la risposta sul ruolo preferito

Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus, si prepara ad affrontare il Mondiale per Club con grande entusiasmo e senza pressioni. Dopo la convincente vittoria per 5-0 contro l’Al Ain, l’attaccante ha condiviso le sue sensazioni a La Stampa, ribadendo la sua disponibilità a giocare ovunque il mister lo richieda. Questa competizione rappresenta un’opportunità straordinaria per i bianconeri di affermarsi a livello internazionale e scrivere una nuova pagina di successo.

Le parole di Kenan Yildiz, attaccante della Juve, sul Mondiale per Club dei bianconeri iniziato con una vittoria per 5-0. I dettagli Kenan Yildiz ha parlato a La Stampa del Mondiale per Club della Juve, dopo la prima vittoria per 5-0 contro l’Al Ain. RUOLO – «Gioco dove il mister vuole. Sono contento per il momento, quindi.». PRESSIONE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Yildiz: «Questo Mondiale per Club è una grande opportunitĂ per la Juve, non sento la pressione». Poi la risposta sul ruolo preferito

In questa notizia si parla di: mondiale - club - juve - yildiz

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

#Yildiz: «Non sento la pressione, il #MondialeperClub è una grande opportunità . Io leader tecnico della #Juve? Rispondo così» Vai su X

Esordio da urlo al Mondiale per Club: la Juve cala la manita e travolge l’Al Ain con Kolo Muani, Conceicao e Yildiz protagonisti. Vai su Facebook

Juve, la prima è ottima: gli highlights del 5-0 all'Al Ain; Da Zidane a Del Piero, i tifosi della Juventus al Mondiale per club indossano maglie vintage aspettando Yildiz; Juve, cosa va e cosa no: Yildiz protagonista, Alberto Costa cresce. Occhio ai cali di concentrazione.

Pagina 1 | Yildiz, progetto 2030: il 10 centro di gravità Juve tra gol e immagine - La domanda che ha introdotto l’estate, che fa un po’ da ponte tra il finale di stagione e l’inizio - tuttosport.com scrive

Juventus, parla Yildiz: "Io leader tecnico? Non sento la pressione, e sul mio ruolo..." - Kenan Yildiz, che è stato fra i protagonisti della vittoria della Juventus all`esordio nella prima gara al Mondiale per Club, vinta dai bianconeri per 5- Riporta msn.com