Yildiz | Non sento la pressione il Mondiale per Club è una grande opportunità Io leader tecnico della Juve? Rispondo così

Kenan Yildiz si presenta con entusiasmo e sicurezza, dimostrando di non sentirsi sotto pressione nonostante il grande palcoscenico del Mondiale per Club. Dopo il suo esordio da protagonista con un gol, il giovane talento della Juve rivela la sua carica e determinazione, pronto a sfruttare ogni opportunità per lasciare il segno. La sua energia positiva e la fame di successo sono la chiave per affrontare questa importante sfida e raggiungere nuovi traguardi.

Yildiz: «Non sento la pressione». La carica del numero 10 bianconero dopo la prima partita al Mondiale per Club. La sua intervista. A La Stampa, Kenan Yildiz è tornato a parlare dopo il debutto con gol al Mondiale per Club. Le dichiarazioni del numero 10 bianconero. ESORDIO – «Sono contento della vittoria. Abbiamo fatto un’ottima prestazione dopo aver lavorato tanto per prepararci a questo match. Ora dobbiamo continuare. L’Al Ain? Non è stata una partita facile, prendiamo sul serio ogni squadra». RUOLO – «Gioco dove il mister vuole. Sono contento per il momento, quindi. (ride, ndr)». ALTRO GOL AL DEBUTTO – « Io voglio segnare sempre e ovviamente mi fa piacere». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz: «Non sento la pressione, il Mondiale per Club è una grande opportunità. Io leader tecnico della Juve? Rispondo così»

In questa notizia si parla di: mondiale - club - yildiz - sento

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Parla Tudor: Juve “posto giusto”, il mercato, Yildiz come Baggio per Platini, “Tra un 10 e un 9” Il tecnico bianconero si è concesso in una lunga intervista, ribadendo il proprio legame con il club: "Mi sento bene, motivato, voglioso, circondato da persone di qualit Vai su Facebook

"Mi sento nel posto giusto": Igor Tudor ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della FIFA, quando manca ormai poco per l'inizio del Mondiale Il tecnico ha avuto parole al miele anche per Yildiz #Juve #SpazioJ Vai su X

Yildiz: «Non sento pressione. Leader tecnico? Rispondo così»; Yildiz: 'Leader tecnico della Juventus? Non sento la pressione, voglio segnare sempre'; Tudor: Juve, mi sento nel posto giusto. Yildiz? Bisogna tenerselo stretto.

Yildiz a La Stampa: 'Io leader tecnico della Juventus? Non mi pesa, voglio segnare sempre' - Kenan Yildiz, protagonista con tanto di goal all'esordio nella prima gara ufficiale della Juventus al Mondiale per Club vinta per 5- Come scrive ilbianconero.com

Pagina 2 | Aura Yildiz, le 7 meraviglie all'esordio: con il Mondiale l'ennesima conferma - Un mese dopo la gioia con la Turchia, Allegri ha deciso di farlo esordire in prima squadra con la Juventus ed il classe 2005 ha risposto trovando ancora la rete contro il Frosinone, per poi ripetersi ... Da tuttosport.com