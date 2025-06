Yildiz ha convinto tutti! Il talento della Juve ha segnato la rete più bella della stagione secondo i tifosi | il VIDEO e il comunicato

Kenan Yildiz ha conquistato il cuore dei tifosi con un gol spettacolare contro il Torino, definito il più bello della stagione. La sua rete ha acceso l’entusiasmo sugli spalti e sui social, consolidando il suo ruolo di talento emergente. Il video del gol e il comunicato ufficiale testimoniano l’eccezionale impatto di Yildiz sulla stagione della Juve. È la dimostrazione che il futuro bianconero brilla sempre di più.

Yildiz ha convinto tutti con la rete segnata in Torino Juve: il VIDEO del gol più apprezzato dai tifosi. La rete di Yildiz in Torino – Juve è la più bella della stagione secondo i tifosi: di seguito il video del gol e il comunicato. È la rete di Kenan Yildiz contro il Torino la più bella della stagione secondo i tifosi.????? @IliadItalia pic.twitter.comytRD3FUVUw — Lega Serie A (@SerieA) June 19, 2025 COMUNICATO – «È la rete di Kenan Yildiz contro il Torino la più bella della stagione secondo i tifosi. Kenan Yildiz si è aggiudicato il premio "iliad Goal of The Season" della Serie A Enilive 20242025.