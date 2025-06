Yemen in migliaia a Sana’a in segno di solidarietà con l’Iran e i palestinesi

Venerdì, decine di migliaia di yemeniti hanno invaso le strade di Sana’a, esprimendo solidarietà all’Iran e ai palestinesi nella Striscia di Gaza. Tra bandiere sventolanti, slogan contro Israele, gli Stati Uniti e gli ebrei, e con pistole e il Corano in mano, la manifestazione testimonia le tensioni e le alleanze complesse che attraversano la regione. Un gesto che riflette le dinamiche geopolitiche e le passioni radicate nel cuore del mondo arabo.

Venerdì, decine di migliaia di persone in Yemen sono scese nelle strade della capitale Sana'a, come già accaduto in passato, per manifestare solidarietà all'Iran e ai palestinesi nella Striscia di Gaza. I manifestanti hanno sventolato bandiere iraniane e palestinesi e intonato slogan contro Israele, gli Stati Uniti e gli ebrei. Oltre alle bandiere, i manifestanti hanno brandito pistole e il Corano, il testo sacro dell'Islam.

