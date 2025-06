Yara Gambirasio svolta per Massimo Bossetti | avrà accesso ai Dna e alle foto dell’inchiesta Il primo passo verso una revisione del processo

Un nuovo capitolo si apre nel caso Yara Gambirasio: la difesa di Massimo Bossetti potrà ora accedere ai dati genetici e alle fotografie dell'inchiesta, segnando un passo fondamentale verso una possibile revisione del processo. Con questa possibilità, si apre uno spiraglio di giustizia e trasparenza, offrendo nuove speranze e sfide per la verità. La ricerca di giustizia è un cammino complesso, ma ogni passo conta.

La difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, potrà accedere per la prima volta al profilo genetico della 13enne rapita e uccisa a Brembate di Sopra, il 26 novembre 2010, e ritrovata in un campo a Chignolo d’Isola il 26 febbraio del 2011. Inoltre, avrà a disposizione tutti i profili genetici raccolti, oltre 25mila, insieme alle copie delle immagini fotografiche ad alta risoluzione. La decisione è stata presa dal Tribunale di Bergamo, come riportato da AdnKronos, che ha reso esecutivo il provvedimento della Corte d’Assise del 27 novembre 2019. 🔗 Leggi su Open.online

