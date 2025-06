Yara Gambirasio la difesa di Bossetti avrà accesso a tutti i reperti

Nel complesso caso Yara Gambirasio, la difesa di Bossetti ottiene l'accesso completo ai reperti genetici, offrendo una nuova svolta nel procedimento. Gli avvocati potranno esaminare ogni dettaglio dei profili raccolti, con l’obiettivo di mettere in discussione le prove e possibilmente identificare Ignoto Uno. Questa opportunità potrebbe cambiare le sorti dell’accusa e riaccendere la speranza di giustizia.

