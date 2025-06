Yara Gambirasio la difesa di Bossetti avrà accesso a 25 mila Dna

Il caso di Yara Gambirasio continua a catturare l’attenzione con nuovi sviluppi: il tribunale di Bergamo ha autorizzato l'accesso ai 25 mila profili DNA raccolti, un passaggio fondamentale per la difesa di Bossetti. Gli avvocati potranno visionare queste informazioni per approfondire la conoscenza dell’indagine e rafforzare la propria strategia difensiva. L’obiettivo è quello di ottenere chiarezza e giustizia in una delle vicende più delicate degli ultimi anni.

Il tribunale di Bergamo ha deciso di rendere esecutivo un provvedimento del novembre 2019 della Corte d’Assise che permetterà ai legali di Massimo Bossetti di entrare in possesso dei profili genetici raccolti per identificare Ignoto 1, durante l’indagine sul delitto di Yara Gambirasio. Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, che difendono l’uomo, avevano chiesto l’autorizzazione sei anni fa. L’obiettivo è quello di poterli visionare per chiedere una revisione del processo. Lo ha rivelato Adnkronos, in possesso del dispositivo firmato dal tribunale il 17 giugno. Si parla di oltre 25 mila Dna, compreso quello della vittima. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Yara Gambirasio, la difesa di Bossetti avrà accesso a 25 mila Dna

