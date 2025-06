Yara difesa di Bossetti può visionare copie foto e dna raccolti

La difesa di Massimo Bossetti avrà accesso alle copie digitali ad alta risoluzione delle fotografie e dei dati DNA raccolti durante le indagini sul caso Yara Gambirasio. Questi materiali, fondamentali per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, saranno ora disponibili per l’esame approfondito. Una mossa che potrebbe influenzare significativamente il corso del processo e la ricerca di verità e giustizia.

Le copie delle immagini fotografiche ad alta risoluzione, così come le copie dei tracciati elettroferografici dei reperti analizzati dal Ris di Parma durante le indagini per la morte di Yara Gambirasio, saranno messi a disposizione della difesa di Massimo Bossetti, il carpentiere di Mapello condannato in via definitiva per l'omicidio della ginnasta tredicenne rapita e uccisa a Brembate Sopra (Bergamo) il 26 novembre del 2010 e ritrovata in un campo a Chignolo d'Isola il 26 febbraio del 2011. Lo prevede un dispositivo firmato martedì dal tribunale di Bergamo e che fa seguito a un provvedimento della Corte d'Assise del 27 novembre 2019.