Yara assist per Bossetti | la difesa potrà avere a disposizione tutti i dati dei dna prelevati

La procura può ora accedere a tutti i dati dei test del DNA prelevati, aprendo nuove possibilità nella delicata vicenda di Bossetti. La difesa potrà esaminare dettagliatamente le prove genetiche che hanno portato alla condanna all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Questa svolta potrebbe influenzare il corso del processo e la ricerca della verità, lasciando aperta la speranza di una revisione del caso.

Caso Yara, la difesa Bossetti avrà tutti i Dna prelevati nell’indagine - Una svolta decisiva nel caso Yara Gambirasio: la difesa di Massimo Bossetti otterrà per la prima volta i profili genetici completi, inclusi quello di Yara e di circa 25.

La condanna di Massimo Bossetti all'ergastolo avvenne dopo il più vasto screening genetico italiano

