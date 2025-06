Yakuza 0 Director’s Cut il Drago arriva su Switch 2

Preparati a vivere un’epica avventura: Yakuza 0: Director’s Cut arriva su Switch 2, portando il fascino senza tempo della saga Like A Dragon nella tua mano. Con Kazuma Kiryu e Goro Majima pronti a sfidare il destino, questo titolo rappresenta un pezzo fondamentale della storia del gioco d’azione giapponese contemporaneo. Sei pronto a scoprire cosa significa essere il vero drago? La sfida inizia ora!

(Adnkronos) – Nel lancio di Switch 2, Sega ha incluso nella line-up iniziale un titolo che rappresenta un pezzo importante della storia del gioco d’azione giapponese contemporaneo. Yakuza 0: Director’s Cut segna infatti il debutto della saga Like A Dragon sulla piattaforma Nintendo, portando con sé il carisma di Kazuma Kiryu e Goro Majima, due . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: yakuza - director - switch - drago

Nintendo Switch 2 il 5 giugno con 10 titoli attesissimi da Mario Kart World a Yakuza 0 – Director’s Cut - Il 5 giugno si annuncia come una data epocale per gli appassionati di videogiochi: l’arrivo di Nintendo Switch 2, accompagnato da dieci titoli attesissimi come Mario Kart World e Yakuza 0 – Director's Cut.

Yakuza 0: Director's Cut, abbiamo provato le novità su Nintendo Switch 2.

Yakuza 0 Director’s Cut, il Drago arriva su Switch 2 - La versione definitiva del prequel della saga Like A Dragon arriva sulla nuova console Nintendo, offrendo un inizio perfetto per i nuovi fan ... Secondo adnkronos.com

Yakuza 0 Director's Cut – Recensione Switch 2 - Yakuza 0 Director's Cut | Recensione Switch 2 | Kazuma e Goro arrivano su Nintendo Switch 2 tirati a lucido e con un bel po' di novità. Segnala thegamesmachine.it