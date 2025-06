Xiaomi potrebbe prendere spunto da Apple per i suoi nuovi smartphone di punta

In un mondo in continua evoluzione, le innovazioni di Apple potrebbero ispirare il prossimo grande passo di Xiaomi. Con l’attesa per il nuovo Xiaomi 16 Pro Max, il colosso cinese potrebbe adottare alcune strategie già viste sulla scena di Cupertino. Ma quali elementi saranno presi in prestito? Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento su come Xiaomi potrebbe reinventare il suo futuro smartphone di punta, prendendo spunto da un gigante dell’innovazione.

Xiaomi potrebbe trarre ispirazione in casa Apple per gli smartphone della prossima serie di flagship: in arrivo Xiaomi 16 Pro Max?

