WWE | Nuova tappa per il tour d’addio di John Cena sarà a Newark prima di SummerSlam

L’addio di John Cena si arricchisce di una tappa imperdibile: il 1° agosto al Prudential Center di Newark, il futuro Hall of Famer tornerà sul ring per l’ultimo saluto prima di SummerSlam. Questa esclusiva apparizione, parte del suo tour di addio, promette di essere un momento memorabile per i fan di tutto il mondo. Preparatevi a vivere un’occasione unica e irripetibile...

Il tour d’addio di John Cena ha appena aggiunto una nuova tappa importante: è ufficialmente previsto per l’episodio di SmackDown del 1° agosto al Prudential Center di Newark, New Jersey. L’arena ha confermato giovedì che il futuro Hall of Famer e attuale campione indiscusso WWE sarà presente a un solo giorno dall’inizio del weekend di SummerSlam. Questa apparizione fa parte del tour di ritiro di Cena, che include ancora 18 date già programmate. La sua prossima tappa sarà questa settimana a SmackDown a Grand Rapids, Michigan, dove continuerà a costruire il percorso verso il tanto atteso match contro CM Punk a WWE Night of Champions, in programma il 28 giugno a Riyadh, in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nuova tappa per il tour d’addio di John Cena, sarà a Newark prima di SummerSlam

