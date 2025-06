WWE | Liv Morgan si opera cosa succede ora ai titoli di coppia femminili?

Liv Morgan si trova di fronte a una sfida difficile, con il suo intervento imminente che mette in discussione il futuro dei titoli di coppia femminili WWE. Un nuovo capitolo di incertezza si apre per le campionesse, mentre i fan si chiedono: cosa succederà ora? L’assenza di Liv potrebbe aprire le porte a nuovi scenari e rivalità emozionanti, mantenendo alta l’attenzione sul prestigioso regno delle donne in WWE.

Per Liv Morgan sembra di rivivere un incubo già vissuto. Due anni dopo l’ultimo stop per problemi alla spalla, la campionessa di coppia femminile WWE dovrà nuovamente passare sotto i ferri. La lussazione subita durante l’ultima puntata di Raw richiederà un intervento chirurgico e tempi di recupero ancora da definire. “È successo tutto in un attimo”, hanno raccontato i testimoni presenti a bordo ring. Durante un normale scambio con Kairi Sane, il gomito destro di Liv Morgan è finito male sul tappeto dopo un takedown. La reazione immediata della wrestler, che si è stretta il braccio al petto mentre i medici accorrevano, ha fatto capire subito la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan si opera, cosa succede ora ai titoli di coppia femminili?

