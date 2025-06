WWE | Jey Uso campione per 51 giorni ecco perché la WWE lo aveva previsto

stato chiaro che il suo regno sarebbe stato breve, ma strategicamente fondamentale. La WWE ha sempre pianificato tutto nei minimi dettagli, e il breve incarico di Jey Uso come campione mondiale non è stato altro che un tassello di una strategia più ampia volta a creare aspettative e costruire un arco narrativo più coinvolgente. Ecco perché, dietro le quinte, questa mossa era tutto tranne che casuale.

Il regno di Jey Uso come World Heavyweight Champion è durato solo 51 giorni, ma non è stata una sorpresa dietro le quinte della WWE: era tutto previsto fin dall'inizio. Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, il cambio di titolo a WrestleMania 41 era stato pianificato come una mossa a breve termine, utile a costruire qualcosa di più grande in vista dell'estate: "Quando è stata presa la decisione di dare il titolo a Uso, era già stato stabilito che sarebbe stato un regno breve e che lo avrebbe perso di nuovo contro Gunther."