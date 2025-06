WWE | Irritazione per la presenza di stelle AEW nello show condotto da The Miz

L’irritazione crescente della WWE riguardo alla presenza di stelle AEW nello show condotto da The Miz mette in evidenza le tensioni tra le due grandi federazioni. Nonostante le proteste e le perplessità espresse, The Miz ha deciso di andare avanti con la trasmissione. Il reboot di American Gladiators su Amazon Prime, già al centro di discussioni, si inserisce in un clima di forte competizione nel mondo del wrestling, alimentando un duello che promette scintille.

The Miz condurrà lo show nonostante le proteste per la presenza di Wardlow e Kamille. Il reboot di American Gladiators su Amazon Prime sta già creando tensioni nel mondo del wrestling ancora prima del debutto. Secondo Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, la WWE avrebbe espresso perplessità sulla partecipazione di The Miz come conduttore dello show, dato che nel cast figurano prominenti stelle della AEW. Il problema principale riguarda la presenza di Wardlow e Kamille tra i Gladiatori del programma. La federazione di Stamford non vedrebbe di buon occhio che uno dei suoi talenti di punta sia il volto di uno show che dà visibilità a wrestler della concorrenza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Irritazione per la presenza di stelle AEW nello show condotto da The Miz

In questa notizia si parla di: presenza - show - irritazione - stelle

Doversi arrendere al fatto che ci siano luoghi migliori dove ora potresti scorrazzare in piena libertà. Mi hai insegnato la temperanza, mi hai confermato che esiste la bontà. Buon viaggio Pippi. Ci rivediamo nelle stelle. Vai su Facebook

Stelle rosse: i film cult della fantascienza all’est; WWE: Irritazione per la presenza di stelle AEW nello show condotto da The Miz.