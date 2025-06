WWE | Il match di SNME adesso è promosso ufficialmente come l’ultimo della carriera di Goldberg

Il cambio di strategia della WWE si fa sentire: l'ultimo match di Goldberg contro Gunther ad Atlanta promette emozioni intense e un addio che tutti ricorderanno. Questa decisione, annunciata ufficialmente come il commiato del veterano, ha già scatenato entusiasmo tra i fan di tutto il mondo. Prepariamoci a vivere un momento epico, dove storia e passione si incontrano sul ring, segnando la fine di un’era e l’inizio di nuovi capitoli nella WWE.

La federazione promuove apertamente il ritiro del veterano nella sfida contro Gunther ad Atlanta. Ora è ufficiale: la WWE sta promuovendo il match tra Bill Goldberg e Gunther a Saturday Night's Main Event come "l'ultimo match di Goldberg". Sebbene si vociferasse da tempo del possibile ritiro del 58enne, la federazione ha deciso di rendere pubblica questa informazione utilizzandola come punto di forza promozionale per l'evento. Il cambio di strategia è emerso in un comunicato stampa della compagnia per la vendita dei biglietti dell'evento di Atlanta, dove viene esplicitamente menzionato che lo show sarà "guidato dall'ultimo match di Goldberg" quando sfiderĂ Gunther per il World Heavyweight Championship.