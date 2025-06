WWE | All In Texas supera i 17.000 biglietti venduti

All In: Texas si conferma come l’appuntamento imperdibile dell’estate, superando ogni aspettativa con oltre 17.500 biglietti venduti. Questo traguardo straordinario sottolinea la crescente passione dei fan e l’importanza dell’evento, che già vanta tre match titolati annunciati e un palcoscenico di livello mondiale. Con una partecipazione così massiccia, l’evento del 12 luglio al Globe Life Field promette emozioni indimenticabili e un’energia che farà parlare di sé ancora a lungo.

L'evento del 12 luglio al Globe Life Field guida le vendite della compagnia con tre match titolati già annunciati. All In: Texas si conferma come l'evento di punta della AEW per l'estate 2025. Secondo i dati aggiornati del Wrestling Observer Newsletter, lo show del 12 luglio al Globe Life Field di Arlington ha già piazzato 17.502 biglietti, distanziando nettamente tutti gli altri eventi in programma della compagnia. Va detto che All In si svolgerà in uno stadio potenzialmente molto grande, che potrebbe ospitare anche 40-50mila spettatori a piena capacità, ma rappresenta comunque un risultato molto buono, che potrebbe diventare il maggior incasso americano della storia della compagnia.

