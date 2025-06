WTA Nottingham 2025 avanzano Yastremska Linette Kessler e Sramkova

Il torneo WTA di Nottingham 2025 entra nel vivo con emozionanti quarti di finale: le stelle della racchetta si sfidano per un posto in semifinale. Dayana Yastremska e Magda Linette sono pronte a incrociare le loro armi nella parte bassa del tabellone, mentre McCartney Kessler e Rebecca Sramkova si preparano ad affrontarsi in quella alta. Chi emergerà vittorioso e sognerà la finale? La suspense è alle stelle!

Si avvicina sempre più all’epilogo il torneo WTA di Nottingham. Le giocatrici tornano in campo per disputare i quarti di finale. Approdano in semifinale Dayana Yastremska e Magda Linette, destinate ad incrociarsi nella sfida valevole per la parte bassa del tabellone. Nella parte alta si affronteranno invece McCartney Kessler e Rebecca Sramkova. Nel primo match Dayana Yastremska riesce ad aver ragione, in un’ora e quarantanove minuti, della canadese Leylah Fernandez. L’ucraina, numero 46 del ranking WTA, piega 6-3 7-6(6) la numero cinque del seeding, seconda testa di serie superata dopo la serba Danilovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Nottingham 2025, avanzano Yastremska, Linette, Kessler e Sramkova

In questa notizia si parla di: yastremska - nottingham - linette - kessler

WTA Nottingham 2025, avanzano Yastremska, Linette, Kessler e Sramkova.

WTA Hua Hin, Linette non tradisce, Sramkova maratoneta, fuori Yastremska - Troverà al prossimo turno Magda Linette che ha regolato in una sfida tra veterane Lesia Tsurenko per 6- Come scrive oasport.it

Yastremska, l’ucraina scappata dalla guerra batte Paolini a Lione: "Per me e per la mia terra" - Dayana Yastremska celebra così la vittoria contro Jasmine Paolini ai quarti di finale del torneo di Lione: un saluto all’avversaria e al giudice di sedia, poi la bandiera ucraina sulle spalle. Riporta gazzetta.it