WTA Berlino 2025 Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in finale di doppio senza scendere in campo!

Le star del tennis italiano continuano a stupire: WTA Berlino 2025 vede Sara Errani e Jasmine Paolini approdare in finale di doppio senza scendere in campo, conquistando un traguardo storico. La coppia, prima testa di serie, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella loro brillante carriera, lasciando il pubblico italiano e internazionale senza fiato. Ma cosa riserverĂ la sfida decisiva? Rimanete con noi per scoprire come si concluderĂ questa emozionante avventura.

La prima coppia finalista del tabellone di doppio femminile dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500 in corso sull’ erba outdoor della capitale della Germania, è quella accreditata della testa di serie numero 1, composta dalle azzurre Sara ErraniJasmine Paolini. Le italiane avrebbero dovuto affrontare nella giornata di domani la coppia composta dalla tunisina Ons Jabeur e dalla spagnola Paula Badosa, le quali avevano ricevuto una wild card, ma è giunta pochi minuti fa la notizia del loro ritiro dal torneo. La tennista iberica, infatti, impegnata quest’oggi nei quarti di finale del tabellone di singolare, nel quale era accreditata dell’ottava testa di serie, è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio all’inizio del secondo set del match che la opponeva alla qualificata cinese Wang Xinyu, nel corso del quale l’asiatica aveva vinto il primo parziale per 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Berlino 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in finale di doppio senza scendere in campo!

