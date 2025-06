WTA Berlino 2025 approdano in semifinale Sabalenka Vondrousova Wang e Samsonova

Il torneo WTA di Berlino 2025 si avvia verso emozionanti sfide di semifinale, con le stelle del tennis mondiale pronte a scrivere nuovi capitoli di questa affascinante edizione su erba. Tra sorprese e conferme, il percorso verso la gloria si fa sempre più avvincente: chi conquisterà l’accesso alla finale? La risposta si nasconde tra i match di oggi, pronti a regalare spettacolo e suspence. Continua a stupire Marketa Vondrousova. Nel primo incontro di giornata la giocatrice ceca liquida 6-4 6-1, in...

Il torneo di Berlino, WTA 500 su erba, torna in campo per disputare i match valevoli per i quarti di finale.  Nella semifinale della parte alta del tabellone Aryna Sabalenka, prima favorita del seeding, sfiderà la ceca Marketa Vondrousova. Nella parte bassa si fronteggeranno invece la russa Liudmila Samsonova e la cinese Xinyu Wang. Continua a stupire Marketa Vondrousova. Nel primo incontro di giornata la giocatrice ceca liquida 6-4 6-1, in un’ora e quindici minuti, la tunisina Ons Jabeur, autrice dell’eliminazione di Jasmine Paolini. La numero 164 WTA orienta l’andamento del parziale inaugurale grazie al break ottenuto, alla terza opportunità , nel gioco di apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Berlino 2025, approdano in semifinale Sabalenka, Vondrousova, Wang e Samsonova

In questa notizia si parla di: vondrousova - berlino - semifinale - sabalenka

WTA Berlino 2025, buona la prima per Rybakina e Shnaider. Vondrousova elimina Keys - ha dimostrato grande determinazione superando in tre set la statunitense Keys, regalando agli appassionati un match emozionante e ricco di suspense.

Jabeur si vendica dopo tre sconfitte consecutive contro Paolini e avanza a Berlino Shnaider/Vondrousova #BTO | BMW Italia Vai su Facebook

Berlino su : Vondrousova batte Jabeur, in semifinale c'è Wang; WTA Berlino: Sabalenka annulla quattro matchpoint e supera Rybakina; WTA Berlino: Sabalenka, il secondo giorno è quello buono. Vondrousova elimina anche Shnaider, cade Gauff.

Atp Queen's - Alcaraz in semifinale. Sabalenka salva 4 match point di fila a Berlino - Alexander Bublik non sbaglia dopo la grande vittoria ottenuta contro Jannik Sinner e raggiunge le semifinali al torneo ATP 500 di Halle. Come scrive tennisworlditalia.com

Berlino su SuperTennis: Vondrousova batte Jabeur, in semifinale c'è Wang - Non è forse dolce come l’ultima volta, ma con la vittoria su Ons Jabeur (n. Riporta sport.tiscali.it