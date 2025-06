WSOP Live | segui il day 3 del 25K PLO su Gazzetta

Se l’adrenalina delle WSOP ti fa battere il cuore, non perdere il live del Day 3 del torneo 25k PLO su Gazzetta. Nel 2025, gli appassionati italiani potranno seguire ogni mossa da Las Vegas con commento in italiano, vivendo l’emozione come se fossi sul posto. Vincere un braccialetto alle World Series è il sogno di ogni pokerista, e oggi l’azione Omaha promette scintille tra campioni incredibili. Preparati a tifare forte!

In questo 2025 gli appassionati italiani potranno seguire l'action da Las Vegas con il commento in italiano. Vincere un braccialetto alle World Series of Poker è il traguardo che tutti vogliono raggiungere. La specialità di oggi è l'Omaha, in un torno da ben 25mila dollari d'iscrizione con fior fior di campioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - WSOP Live: segui il day 3 del 25K PLO su Gazzetta

In questa notizia si parla di: wsop - segui - gazzetta - fior

Streaming WSOP in italiano: segui il Monster Stack su Gazzetta - Non perdere l’emozione delle WSOP 2025, trasmesse in italiano su Gazzetta! Segui il Monster Stack e le emozionanti sfide di Las Vegas con i commenti di Alberto Russo, Giada Fang e Pierpaolo Fabretti.

Streaming WSOP in italiano: segui il Monster Stack su Gazzetta - Sul nostro sito ecco il Monster Stack delle WSOP in streaming col commento in italiano! Da gazzetta.it