Wrexham e Macron rinnovano | la squadra di Ryan Reynolds e i bolognesi ancora insieme

Wrexham e Macron rinnovano la loro partnership, scrivendo un capitolo ancora più entusiasmante nella storia del club gallese. Con Ryan Reynolds e Rob McElhenney alla guida, questa squadra non solo ha scalato le classifiche, ma è diventata un’icona globale di stile e passione. Il rinnovo con Macron garantisce ancora più energia e stile a questa avventura epica, consolidando il legame tra calcio, entertainment e moda. Un nuovo capitolo che promette grandi emozioni anche nel futuro.

Con questo video epico Macron e il Wrexham annunciano di aver raggiunto un accordo per prolungare la propria storica partnership. Il brand bolognese si conferma sponsor tecnico del club gallese, divenuto negli ultimi anni uno dei più cool del mondo, anche perché i suoi presidenti sono gli attori hoolywoodiani Rob McElhenney e Ryan Reynolds. La squadra ha ottenuto tre promozioni consecutive, dalla National League fino alla Championship (la serie B inglese), ed è riconosciuta a livello globale grazie al successo della docu-serie "Welcome to Wrexham". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wrexham e Macron rinnovano: la squadra di Ryan Reynolds e i bolognesi ancora insieme

