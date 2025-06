World’s 50Best Restaurant sei dei cinquanta ristoranti migliori al mondo sono italiani Tra scalate conferme e new entry inaspettate

L’Italia si conferma protagonista indiscussa nel panorama gastronomico mondiale, con ben 50 ristoranti tra i migliori del mondo. La classifica World’s 50Best Restaurant, svelata a Torino il 19 giugno, celebra il talento italiano tra scalate emozionanti, conferme e sorprendenti new entry. Un riconoscimento che rafforza la nostra tradizione culinaria in un contesto internazionale sempre più competitivo, dimostrando che l’Italia resta il cuore pulsante della grande cucina globale.

L’Italia della cucina resiste in un panorama gastronomico sempre più ampio. Lo conferma la classifica World’s 50Best Restaurant, annunciata nella sera di giovedì 19 giugno a Torino, al cospetto di centinaia di giornalisti, esperti del settore e chef da tutto il mondo. La graduatoria annuale, sponsorizzata da San Pellegrino, ha premiato il ristorante Maido di Lima, sotto l’egida dello chef Mitsuharu Tsumura, che con la sua cucina nikkei ha conquistato la vetta della classifica. Seguono Asador Etxebarri ad Atxondo, nei Paesi Baschi e Quintonil a Città del Messico. Il 2025, per l’Italia, è stato un anno di conferme. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: world - 50best - restaurant - mondo

Torino ospita i @TheWorlds50Best restaurant, che premia i 50 migliori ristoranti del mondo, fino al 20 giugno. Il cuore della manifestazione sarà il 19 giugno, con il Red Carpet del 50 Best e l'Award e la proclamazione della classifica. #ANSATerraGusto Vai su X

Condivido con voi la mia intervista uscita oggi su La Stampa. Torino e il nostro Piemonte sono al centro del mondo e “sul menù” di tutti gli appassionati di cibo. Anche questo è The World’s 50 Best Restaurants 2025. Vai su Facebook

Maido di Mitsuharu Tsumura è The World’s 50 Best Restaurants 2025; Il miglior ristorante del mondo è Maido, a Lima. Buoni i risultati degli italiani; The World’s 50 Best Restaurants: Maido a Lima è il miglior ristorante del mondo per il 2025! la classifica.

World's 50 Best Restaurants, «Maido» è il ristorante migliore al mondo: la classifica completa - Svelata a Torino, per la prima volta in Italia, la classifica dei migliori indirizzi culinari a livello internazionale. Da msn.com

The World’s 50 Best Restaurant 2025: il n.1 è Maido a Lima, 6 i big italiani. Premio speciale a Bottura - Lo chef tristellato è tra i Best of the Best: riconosciuto il suo impegno per sostenibilità e inclusione. Secondo quotidiano.net